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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

بيجو 5008 موديل 2024
بيجو 5008 موديل 2024

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2024 أشهر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في الاسواق المصرية، وتتوفر بـ4 فئات.

 

بيجو 5008 موديل 2024 

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE PACK بسعر 1,949,990 جنيه.      

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE PACK بسعر 2,079,990 جنيه.      

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثالثة GT بسعر 2,249,990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 2,259,990 جنيه .     

 

بيجو 5008 موديل 2024 

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024

المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"

السعة: 1600 سي سي تيربو

القوة: 165 حصانا

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"

استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية

 

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2024 

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

سعة خزان الوقود: 53 لتر

 

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