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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. أغرب 5 سيارات خارقة في العالم

صدى البلد

تجذب السيارات الخارقة اهتمام عشاق ومحبي السيارات حول العالم، حيث يشهد العالم نموًا وتنوعًا كبيرًا في الإنتاج كل عام، وذلك لما تقدمه من مواصفات استثنائية وتقنيات رائدة، بالإضافة للتصميم الخارجي والذي يشكل أبرز نقاط قوتها.

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لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

تأتي سيارة لامبورجيني سيان بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلو متر/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.5 مليون دولار.

لوتس إيفيجا

لوتس إيفيجا

تعتبر ايفيجا أول سيارة خارقة حقيقية من لوتس وأول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة التجارية، تجمع السيارة ما يقرب من 2000 حصان من أربعة محركات كهربائية يولد كل منها حوالي 500 حصان، ويستغرق الأمر أقل من ثلاث ثوان لتصل إلى سرعة 62 ميل في الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميل في الساعة.

يبلغ سعر السيارة لوتس إيفيجا 2.3 مليون دولار.

دي توماسو P72

دي توماسو P72

كشفت شركة دي توماسو عن سيارة P72 المذهلة في عام 2019 خلال فعاليات مهرجان Goodwood Of Speed ومنذ ذلك الحين طرحت بعض الإصدارات المختلفة من السيارة الخارقة، كل منها مثير بحد ذاته، وتأتي مدعومة بمحرك فورد V8 سوبرتشارجد بسعة 5.0 ليتر ، يولد P72 بقوة 700 حصان ويمكن أن تتسارع إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3.0 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى نحو 221 ميلاً في الساعة.

يبلغ سعر السيارة دي توماسو P72 نحو مليون دولار تقريباً، وتختلف الأسعار حسب نوع الإصدار والإضافات الخارجية.

أستون مارتن وان 77

أستون مارتن وان 77

تم إنتاج واحدة من أكثر سيارات أستون مارتن حصرية، وهي One-77، بأعداد محدودة للغاية بين عامي 2009 و 2012، وصنعت الشركة 77 نموذجًا فقط في تلك الفترة التي امتدت لثلاث سنوات، كل منها بنفس محرك Cosworth-tuned 7.3 لتر V12 قادرة على إنتاج 750 حصان، ويمكن أن تصل السيارة التي تشبه الطائرة إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى الى 220 ميلاً في الساعة.

يبلغ سعر السيارة أستون مارتن وان 77 نحو 3.3 مليون دولار.

 

كوينيجسيج 

كوينيجسيج CC850    

جاءت السيارة الخارقة كوينيجسيج CC850 بمحرك V8مزدوج الشاحن سعة 5.0 ليتر مثل شقيقتها الخارقة جيسكو، ينتج قوة تصل إلى 1,385 حصانا، و 1022 رطل قدم من عزم الدوران ، وناقل حركة جديد يسمى "TWMPAFMPC" قادر على الانتقال والجمع بين الوظائف اليدوية والأوتوماتيكية. 

يبدأ سعر السيارة كوينيجسيج CC850 من 3.7 مليون دولار.َ

أستون مارتن وان 77 دي توماسو P72 لوتس ايفيجا لامبورجيني سيان كوينيجسيج CC850

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