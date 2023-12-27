دونالد ترامب ينتقد جنون السيارات الكهربائية في رسالة عيد الميلاد

بعد أشهر قليلة من انتقاد دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية لجهود الرئيس الحاليلا جو بايدن في مجال السيارات الكهربائية، انتقد المرشح الصريح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مرة أخرى المركبات الكهربائية خلال خطاب عيد الميلاد الذي تمت مشاركته على شبكة Truth Social.

وفي هذا المنشور، استهدف ترامب بايدن والمستشار الخاص جاك سميث، مشيرًا إلى أن قادة العالم “الصالحين والأشرار” ليسوا “أشرارًا ومرضى” مثل البلطجية” داخل الولايات المتحدة. ثم أشار إلى أن "الجنون الكامل للسيارات الكهربائية" هو أحد الطرق التي يتطلع إليها القادة لتدمير البلاد.

على الرغم من أن هذا النوع من رسائل عيد الميلاد غريب بعض الشيء، إلا أن ترامب كثيرًا ما ينشر منشورات مثل هذه على موقع Truth Social. في سبتمبر، استهدف خطط الرئيس بايدن للسيارات الكهربائية ويهدف إلى توسيع شبكة الشحن العامة في البلاد بسرعة. وأشار إلى أن ميشيجان لن يكون لديها صناعة سيارات إذا أصبحت طموحات بايدن في مجال السيارات الكهربائية حقيقة، مشيراً إلى أن "الصين ستأخذ كل شيء بنسبة 100%".

وفي منشور منفصل على موقع Truth Social في سبتمبر، أضاف ترامب أن السيارات الكهربائية هي "خدعة" ويعتقد أن التحول إلى المركبات الكهربائية سيؤدي إلى تخفيضات واسعة النطاق في الوظائف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يذكر أنه تم الإعلان عن ما يقرب من 124 مليار دولار من استثمارات السيارات الكهربائية في المصانع ومنشآت البطاريات في الولايات المتحدة بين عامي 2021 وسبتمبر 2023، مما يسقط حجج ترامب.