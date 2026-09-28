لأول مرة.. الإسماعيلية تفتتح أطول شاطئ مجاني في اليوم العالمي للسياحة

شهدت محافظة الإسماعيلية، الافتتاح التجريبي لشاطئ مفتوح ومجاني للمواطنين ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية ، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، في خطوة جديدة لإتاحة المزيد من المتنفسات الترفيهية لأهالي الإسماعيلية.

ويمتد الشاطئ المفتوح لمسافة نحو كيلو و ٢٠٠ متر ، بدءًا من قرية النورس مرورًا بمنطقة الشرق الأوسط وحتى الجندول ، ليكون متنفسًا جديدًا ومتاحًا أمام أبناء الإسماعيلية للاستمتاع بشواطئ المحافظة، في إطار توجه محافظ الإسماعيلية نحو إتاحة أماكن ترفيهية مفتوحة للمواطنين.

وأكد محمد القماش، مستشار محافظ الإسماعيلية لشؤون الشواطئ والسياحة ، أن الافتتاح التجريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية ،موضحًا أن الشاطئ جرى تجهيزه بالإمكانات والخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين ، مع مراعاة توفير عوامل الأمن والسلامة وتهيئة الشاطئ بالشكل الذي يليق بأهالي الإسماعيلية.

وأشار القماش إلى أن إتاحة الشاطئ بالمجان يأتي في إطار حرص اللواء نبيل حسب الله على توفير متنفسات مفتوحة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها الإسماعيلية، مؤكدًا أن المرحلة التجريبية ستشهد متابعة مستمرة لمستوى الخدمات واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير التجربة واستمرارها بالشكل الأمثل.

ويأتي افتتاح الشاطئ بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة ، ليعكس توجه المحافظة نحو جعل المقومات السياحية والترفيهية متاحة لأبناء الإسماعيلية، إلى جانب دورها في جذب الزائرين، بما يعزز ارتباط المواطن بموارد محافظته ويمنحه مساحة جديدة للاستمتاع بها.