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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: مصر تمتلك قدرات وبنية تحتية قوية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نشات الديهي
نشات الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنفيذية لإحدى شركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حجم الثقة الدولية في القدرات الرقمية التي تمتلكها الدولة المصرية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مجال البيانات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب بحث سبل استفادة الشركات العالمية من البنية التحتية الرقمية المصرية، فضلًا عن تقديم البرامج التدريبية وتنمية المهارات الرقمية.

وأشار إلى أن الشركة لم تعد تقتصر أنشطتها على مجال الاتصالات فقط، وإنما تمتد إلى مجالات تكنولوجية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من المجالات الرقمية، وهو ما يجعل التعاون معها ذا أهمية في دعم مسار التحول الرقمي في مصر.

ولفت إلى أهمية المبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، موضحًا أن حجم مساهماتها في هذا المجال يصل إلى نحو 25 مليون يورو، مع اهتمامها بدعم الجامعات المصرية والخدمات المقدمة بها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم والاعتماد على الحلول الرقمية.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك قدرات وبنية تحتية قوية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم هذا القطاع، وما تمتلكه من خبرات ورؤية في ملفات الرقمنة والتحول الرقمي.

تكنولوجيا المعلومات

وشدد على أن مصر أصبحت في حاجة متزايدة إلى التوسع في هذه المجالات، خاصة في ظل ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تطورات ملحوظة وقفزات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية.

نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية التحول الرقمي الشركات العالمية

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