البحر الأحمر.. إنشاء محطة تحلية جديدة برأس غارب بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بمدينة رأس غارب بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، في خطوة تستهدف دعم منظومة مياه الشرب وتعزيز الكميات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة رأس غارب، حيث تفقد قطعتين من الأراضي المقترحة لإقامة المحطة، بحضور رئيس المدينة ومدير فرع شركة المقاولون العرب.

«المقاولون العرب» تدرس الموقعين المقترحين

وأسند محافظ البحر الأحمر إلى شركة المقاولون العرب معاينة الموقعين المقترحين وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الموقع الأنسب لإقامة المحطة، وفقًا لطبيعة الأرض ومتطلبات تنفيذ وتشغيل المشروع.

ووجّه المحافظ كذلك بفحص خزانات المياه القديمة بمدينة رأس غارب، وإعداد تقرير فني حول حالتها الحالية، وتحديد الأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها، مع دراسة إمكانية إعادة استخدامها في تخزين المياه المحلاة التي ستنتجها المحطة الجديدة.

ربط المحطة الجديدة بالمنظومة الحالية

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالموقع والخزانات، تمهيدًا لتحديد الإجراءات التنفيذية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة وضع تصور لربط مكونات المشروع بالمنظومة القائمة لمياه الشرب في المدينة.

ويستهدف المشروع زيادة كميات مياه الشرب المتاحة بمدينة رأس غارب، والاستفادة من البنية التحتية القائمة في عمليات التخزين، بما يدعم قدرة منظومة المياه على توفير احتياجات المواطنين.