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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة رياضية 2022 بحالة كسر الزيرو.. كم سعرها؟

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2022

تعتبر النسخة شيري تيجو 3 من أبرز السيارات الرياضية في مصر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى حجمها العائلي مع تصميمها الرياضي، بالاضافة إلى سعرها المناسب إلى حد كبير بالمقارنة من سيارات اخرى من فئة الـ SUV.

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وظهرت السيارة شيري تيجو 3 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية التي تتخصص في هذا الشأن، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5.600 كيلومتر فقط، حيث تباع السيارة تحت مصطلح كسر الزيرو، بالاضافة إلى مفهوم الفبريقا بشكل كامل.

شيري تيجو 3 الرياضية موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 صاحبة هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مثبت سرعة، جنوط رياضية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية.

شيري تيجو 3 الرياضية موديل 2022

وتحتوي شيري تيجو 3 موديل 2022 على حساسات ركن خلفية، كاميرا، زجاج خلفي مظلل، فرش جلد، باور ستيرنج، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، مدخل USB، بالاضافة إلى AUX، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس.

شيري تيجو 3 الرياضية موديل 2022

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 وسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 CC، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

شيري تيجو 3 الرياضية موديل 2022

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 للبيع بحالة كسر الزيرو على الانترنت، بسعر يبلغ 810 الف جنيه، وهو نفس السعر الرسمي الذي تباع به طرازات 2024 دون حساب قيمة الأوفر برايس "الغير رسمية" التي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

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