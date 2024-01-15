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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على الإنترنت، بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن عرضت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المحال، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا، وضمن طرازات الفئة الثانية عالية التجهيزات "هاي لاين".

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وتضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إنذار مانع للسرقة، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتحتوي شيري تيجو 7 موديل 2023 على فتحة سقف بانوراما زجاجية، وريموت كنترول للتحكم، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX وUSB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتحتوي السيارة على اضاءة نهارية، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، مصابيح LED، نظام الثبات الالكتروني، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إضافة إلى وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار "دفع أمامي".
  • محرك تيربو 1500 سي سي 4 سلندر.
  • قوة إجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك الوقود بنسبة تقدر بـ 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 7 موديل 2023 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" 

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، بسعر يبلغ مليون جنيه، وهو نفس السعر الرسمي لهذه الفئة بين موديلات 2024، بينما يقدر السعر الرسمي للفئة الأولى نحو 940 ألف جنيه.

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