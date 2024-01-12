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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف السعر

مرسيدس GLA موديل
مرسيدس GLA موديل 2023

ظهرت السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر، مع الحفاظ على حالة الفبريكا من الداخل والخارج، ضمن فئات PROGRESSIVE 200، وتضم هذه النسخة عدد من التجهيزات، اضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية.

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مرسيدس GLA موديل 2023 

تجهيزات ومواصفات السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 

 

  • فتحة سقف زجاجية بانوراما.
  • مرايات جانبية كهربائية التحكم "ضم".
  • زجاج خلفي مظلل.
  • مثبت سرعة.
  • مانع للسرقة وانذار.
  • قفل مركزي وريموت تحكم.
  • بصمة لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات حركة أمامية وخلفية.
مرسيدس GLA موديل 2023 
  • نظام تحديد المسار.
  • رصد النقاط العمياء.
  • وسائد هوائية للحماية أمامية وخلفية وجانبية.
  • فرامل ABS وEBD ونظام ESP.
  • نظام صوتي ترفيهي بلوتوث.
  • شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • نظام الركن الذكي.
  • جنوط رياضية.
مرسيدس GLA موديل 2023 
  • اضاءة LED.
  • مكيف هواء أوتوماتيكي.
  • فرش للمقاعد من الجلد.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
  • محرك 4 سلندر "تيربو" سعة 1400 سي سي.
  • قوة إجمالية 163 حصان.
  • عزم الدوران 250 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى 210 كيلومتر في الساعة.
  • مدة التسارع 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • استهلاك الوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
مرسيدس GLA موديل 2023 

ابعاد السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 

 

  • طول 4410 مم.
  • عرض 1834 مم.
  • ارتفاع 1611 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 143 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2729 مم.
  • مساحة التخزين 435 للحقيبة الخلفية.
  • خزان وقود سعة 43 لتر.
مرسيدس GLA موديل 2023 

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 

 

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 3 مليون و100 الف جنيه.

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