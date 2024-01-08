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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا "كسر زيرو" 2024 .. تباع بهذا السعر

سيارة سكودا أوكتافيا
سيارة سكودا أوكتافيا

تنتمي السيارة سكودا أوكتافيا A8 إلى طرازات السيدان الشهيرة، والتي تحمل باقة فنية عالية الاداء، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات والتقنيات، وظهرت هذه النسخة للبيع عبر إحدى المنصات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو".

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قطعت السيارة سكودا أوكتافيا A8 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريقا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2024، ولاصدارات الفئة الثانية STYLE.

سيارة سكودا أوكتافيا 

وتضم السيارة سكودا أوكتافيا عددا من التجهيزات ومنها، شاشة وسائط تعمل باللمس وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقود حركة متعدد الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية التحكم، ريموت، قفل مركزي، نظام مانع السرقة، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء.

سيارة سكودا أوكتافيا 

وتحتوي سكودا أوكتافيا أيضا على نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني وبرنامج الثبات الالكتروني ESP.

سيارة سكودا أوكتافيا 

القدرات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا 

 

  • تحتاج السيارة 9 ثوان وصولاً من 0 إلى 100 كم/س.
  • تستمد قوتها من محرك 4 سلندر "تيربو" 1400 سي سي.
  • قوة اجمالية قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 8 غيارات.
  • استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.5 لتر/100 كيلومتر.
  • نوع الجر "أمامي".
سيارة سكودا أوكتافيا 

سعر السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2024 "كسر زيرو"

تباع السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، بقيمة سعرية بلغت 2 مليون جنيه.

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