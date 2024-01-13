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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2022 "كسر زيرو" للبيع .. 5000 كم فقط وبهذا السعر

كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022

ظهرت السيارة الرياضية كيا سبورتاج موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط.

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وتباع السيارة كيا سبورتاج 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا بالكامل، حيث تتمتع بحالة داخلية وخارجية مثل الزيرو ودون اي خدوش، حيث تضم من الخارج طبقة حماية للطلاء، مع فرش جلد للمقاعد، بالاضافة إلى اتباع اخر صيانة دورية.

كيا سبورتاج 2022

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2022 ضمن فئة LX CAM، وتضم مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، عجلة قيادة باور متعددة الوظائف، مثبت سرعة، ريموت كنترول، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي.

كيا سبورتاج 2022

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني والثبات الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى تجاوز المرتفعات والمنحدرات، ونظام متابعة ضغط الاطارات، وايموبليزر مانع للسرقة.

كيا سبورتاج 2022

زودت السيارة كيا سبورتاج 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سبورتاج 2022

سعر السيارة كيا سبورتاج 2022 كسر زيرو 

 

تباع السيارة كيا سبورتاج 2022 تحت حالة كسر الزيرو، بعد ان ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ مليون و400 الف جنيه.

كيا سبورتاج 2022
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