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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 للبيع بهذا السعر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024، للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بمفهوم الزيرو، مع حالة الفبريقا من الداخل والخارج، ضمن طرازات الفئة الأعلى تجهيزًا "هاي لاين" بمواصفات خليجي.

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وتحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 فئة "هاي لاين" على فتحة سقف بانوراما، فرش جلد، مقاعد كهربائية التحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مزودة باشارات ضوئية خارجية.

كيا سبورتاج موديل 2024 

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات اندوريد اوتو وابل كار بلاي، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، حساسات ركن، انذار، مانع للسرقة إيموبليزر، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء.

كيا سبورتاج موديل 2024 

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 جنوط رياضية، شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، عدد 4 ابواب ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 591 لترا، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 مم للعرض.

كيا سبورتاج موديل 2024 

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على محرك بقوة 180 حصانا، مع 265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1600 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى مجموعة من أنظمة الحماية والتحكم.

كيا سبورتاج موديل 2024 

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 "هاي لاين" 

 

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت، بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

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