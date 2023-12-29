أحدث أسعار كيا جراند سيراتو 2023 في مصر

تعد السيارة كيا جراند سيراتو، واحدة من أشهر ما قدمت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا بالسوق المصري، مع اختلاف أجيال هذه النسخة، وتقدم في مصر حاليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و219.900 جنيه.
ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 في مصر، وابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.
مواصفات وتجهيزات كيا جراند سيراتو 2023
- محرك 1600 CC 4 سلندر.
- قوة اجمالية 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران.
- ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك".
- تسارع السيارة يقدر بـ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
- استهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كم.
- جنوط رياضية.
- مثبت سرعة.
- انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.
- قفل مركزي للابواب.
- مرايات جانبية كهربائية ضم.
- فتحة سقف.
- مكيف هواء.
- عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف.
- شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
- بلوتوث.
- مدخل USB و AUX.
- فرامل ABS و EBD.
- وسائد هوائية للحماية من التصادم.
- حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف.
- كاميرا للمتابعة.
أسعار كيا جراند سيراتو الرسمية في مصر لموديلات 2023
الفئة الاولى LX FO أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,219,900 جنيه.
الفئة الثانية EX CAM أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,279,900 جنيه.
الفئة الثالثة HIGHLINE أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,339,900 جنيه.