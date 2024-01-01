تعد كيا سبورتاج واحدة من اشهر السيارات بالسوق المصري، والتي تحمل العلامة التجارية الكورية الجنوبية، إلى جانب انتمائها إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى طرحها عبر عدد من الفئات، ومنها النسخة LINE GT عالية التجهيزات.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024، عبر فئة LINE GT الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة الزيرو مع تقديمها بمواصفات خليجي، والتي تضم باقة من التقنيات.

كيا سبورتاج 2024

تعرف على تجهيزات السيارة كيا سبورتاج 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع

مرايات جانبية كهربائية ضم مدعومة باشارات ضوئية.

حساسات حركة أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف.

ريموت تحكم، انذار، بصمة، قفل مركزي.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

نوافذ كهربائية بالناحية الامامية والخلفية وزجاج مظلل.

مثبت سرعة.

جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

فتحة سقف بانوراما زجاجية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سبورتاج 2024

شاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

لوحة عدادات لمساعدة قائد السيارة على قراءة البيانات.

دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

فرامل ABS و EBD و ESP وBA.

كيا سبورتاج 2024

مصابيح ضباب، واضاءة LED.

محرك رباعي الاسطوانات "تيربو".

سعة 1600 سي سي.

قوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي".

كيا سبورتاج 2024

كيا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على الانترنت، بعد ما ظهرت على احد الاصفحات الالكتروني المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 2 مليون و400 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو 2,189,900 جنيه.