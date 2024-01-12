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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب سيارة "كيا سبكترا" أوتوماتيك 2005 .. بهذا السعر

كيا سبكترا
كيا سبكترا

تعتبر السيارة كيا سبكترا، من أشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان، مع انتمائها للفئة العائلية ذات الـ 5 مقاعد، حيث تتمتع بمساحة رحبة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات.

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وظهرت السيارة كيا سبكترا للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 175 الف كيلومتر، ولكنها تتميز بحالة الفبريقا من الداخل، مع تحديثات خارجية للطلاء وبعض أعمال السمكرة.

كيا سبكترا 

وترتكز السيارة على جنوط رياضية، تأتي بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع تجهيزات داخلية تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، مكون من 4 مكبرات، عجلة قيادة باور، مكيف هواء يدوي.

ولعل أبرز ما يميز السيارة كيا سبكترا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وقوة قدرها 108 أحصنة، بينما تأتي بأبعاد خارجية بلغت 4481 مم للطول الكلي، و1735 مم للعرض، وبارتفاع 1471 مم، مع 160 مم للخلوص الارضي.

كيا سبكترا 

سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2005 

 

تباع السيارة كيا سبكترا موديل 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا بسعر 245 ألف جنيه، وننصح دومًا باتباع عملية الفحص الفني الشامل، قبل اتمام عملية الشراء لأي سيارة مستعملة.

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