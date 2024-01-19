تويوتا كورولا "الجمل" 2003 أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 والشهيرة بـ"الجمل"، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كليومترًا، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

وحصل الهيكل الخارجي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2003 على تحديثات للطلاء وبعض اعمال السمكرة، وتغيير الصادم الأمامي، ولكنها تظهر بحالة جيدة، مع دعمها بجنوط رياضية من 5 اضلاع باللون الفضي، ووجود سبويلر خلفي، مع اطارت جديدة.

تويوتا كورولا موديل 2003

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 بتصميم السيدان، مع مصابيح حادة الشكل، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب ومساحة داخلية تتسع إلى 5 افراد، إلى جانب تجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك".

تويوتا كورولا موديل 2003

وحصلت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 على تجهيزات اخرى منها مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، عجلة قيادة باور ستيرنج، مقاعد من الجلد والقماش معًا، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وعدد 4 مكبرات صوتية.

تويوتا كورولا موديل 2003

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 92 حصانا، وتقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4.39 متر للطول الكلي، و1.695 متر للعرض.

تويوتا كورولا موديل 2003

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2003

تباع السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 360 الف جنيه.