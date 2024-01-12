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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا 2024 الرسمية في مصر

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024

تقدم عملاق تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، عددا كبيرا من السيارات داخل الاسواق العالمية والمحلية، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان "كورولا"، حيث طرحت تلك النسخة في السوق المحلي عبر باقة من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 925,000 جنيه للفئة الاولى ACTIVE.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في مصر، بالاضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

 تويوتا كورولا 2024
  • شاشة لعرض الوسائط تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مثبت سرعة.
  • مرايا جانبية كهربائية.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا خلفية.
  • قفل مركزي للابواب سنتر لوك.
  • نظام ايموبليزر مانع السرقة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة.
 تويوتا كورولا 2024
  • فتحة سقف كهربائية.
  • مكيف هواء.
  • ريموت تحكم.
  • وسائد هوائية.
  • أنظمة فرامل.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • جنوط رياضية.
 تويوتا كورولا 2024
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 120 حصانا، 154 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • سرعة قصوى 189 كيلومترا في الساعة.
  • زمن تسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
 تويوتا كورولا 2024

أبعاد السيارة تويوتا كورولا 2024

 

  • طول 4630 مم.
  • عرض 1780 مم.
  • ارتفاع 1435 مم.
  • خلوص ارضي 164 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2700 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 470 لترا.
  • سعة خزان الوقود 50 لترا.

 

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 925,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 990,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,100,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه .

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