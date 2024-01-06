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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ تويوتا فورتشنر 2024 في مصر.. وصلت كام

تويوتا فورتشنر 2024
تويوتا فورتشنر 2024

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024، زيادة سعرية ضخمة هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة بقيمة قدرها 500 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة ومحليًا من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار تويوتا فورتشنر الرسمية الجديدة موديل 2024 في السوق المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

تويوتا فورتشنر 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة تويوتا فورتشنر 2024 

 

تضم السيارة تويوتا فورتشنر فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، اضافة إلى مثبت سرعة، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

تويوتا فورتشنر 2024

وزودت السيارة تويوتا فورتشنر بنظام مانع السرقة ايموبليزر، انذار، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء ثنائي المناطق، بصمة، شاشة 8 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، حساسات ركن خلفية وامامية، كاميرا، جنوط رياضية.

تويوتا فورتشنر 2024

وتضم الفئة الاولى من تويوتا فورتشنر محرك سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، و245 نيوتن متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 4000 سي سي، 4 سلندر، بقوة 234 حصانا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، جيمعهم تم تزويدهم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر 2024

 

الفئة الاولى بسعر 3 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 3 ملايين و300 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه بدلاً من 3 ملايين.

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