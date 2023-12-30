بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد

استطاعت شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار وبأسعار مناسبة.

وتعتبر السيارة تويوتا افانزا هي واحدة من اشهر السيارات العائلية التي قدمتها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تتمتع تلك النسخة بمساحة داخلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد، إضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

وبسبب هذه المساحة يصفها البعض بالسيارة الـ"ميني فان"، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك، بالاضافة إل انذار وريموت كنترول للتحكم.

تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

وظهرت السيارة تويوتا افانزا للبيع على الانترنت، وهي تحمل موديل 2008، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 179 الف كيلومتر، وتمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما جاءت خارجيًا ببعض التحديثات.

تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

وتحتوي السيارة تويوتا افانزا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ولعل من ابرز مميزات ههذ النسخة إلى جانب مساحتها الرحبة، هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية قدرت بـ 4.190 متر للطول الكلي، و1.660 متر للعرض.

تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

سعر السيارة تويوتا افانزا العائلية موديل 2008

ظهرت السيارة تويوتا افانزا العائلية موديل 2008 للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 410 الف جنيه.