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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

 MG ZS موديل 2024
 MG ZS موديل 2024

تعتبر السيارة MG ZS، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة ام جي في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية من يناير 2024 الجاري، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة بلغت 60 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، عدا الفئة الأولى والتي لم تتوافر حاليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر، بعد أسعار يناير الجديدة في 2024.

 MG ZS موديل 2024

مواصفات MG ZS موديل 2024

 

  • شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • قفل مركزي، إنذار، مانع السرقة ايموبليزر، مرايات كهربائية جانبية.
  • نوافذ كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.
  • وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة.
 MG ZS موديل 2024
  • برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.
  • حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية، إضاءة LED.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • محرك 4 سلندر، بقوة 119 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة.
  • عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، استهلاك وقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
 MG ZS موديل 2024

أسعار MG ZS موديل 2024 الرسمية في مصر 

لم تتوافر حاليًا الفئة الأولى من السيارة MG ZS موديل 2024، وكان آخر سعر لها 779.990 جنيه، وتقدم الفئة الثانية بسعر 989.990 ألف جنيه بدلاً من 929.990 ألف جنيه.

 MG ZS موديل 2024

ويبلغ سعر الفئة الثالثة من السيارة MG ZS موديل 2024 نحو مليون و9 آلاف جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى مليون و29 ألف جنيه بدلاً من 969.990 ألف جنيه.

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