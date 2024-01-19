بأفضل سعر .. سيارة "كسر زيرو" موديل 2022

يبحث الكثير عن خطوة شراء سيارة "كسر زيرو" وبسعر مناسب، وسط الزيادات السعرية التي يشهدها سوق السيارات، ولعل من ابرز الطرازات المطروحة على الساحة هي النسخة "شيري اريزو 5"، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية.

وظهرت السيارة شيري اريزو 5 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات الشهيرة في مجال السيارات، وهي بحالة كسر الزيرو، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع انتمائها لموديلات 2022، بينما لمتقطع سوى مسافة إجمالية قدرها 3700 كيلومتر فقط.

شيري اريزو 5 موديل 2022

وتأتي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة الأولى، والتي تقدم بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، مع وجود باقة من التجهيزات منها، اضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم.

شيري اريزو 5 موديل 2022

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 على زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، زجاج خلفي مظلل، وحساسات ركن خلفية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن متر.

شيري اريزو 5 موديل 2022

ويمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 11.5 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة، أما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فتقدر بـ 7 لترات عندما تقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5 موديل 2022

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 "كسر زيرو"

تباع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 تحت حالة كسر الزير، بعد ظهورها على الانترنت بسعر 520 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للسيارة 620 الف جنيه لموديلات 2024.