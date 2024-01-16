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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني الفئة الثالثة "كسر زيرو" 2024 للبيع بهذا السعر

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

تباع إحدى سيارات نيسان صني موديل 2024، على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 900 كيلومتر فقط، إلى جانب احتفاظها بحالة الفبريكا، ولعل أبرز ما يمزيها احتوائها على رخصة سارية لمدة عامين.

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نيسان صني 2024

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي ضمن طرازات الفئة الثالثة، التي تعتمد على عدد من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني الفئة الثالثة، التي تباع تحت حالة كسر الزيرو، على مكيف هواء يدوي، وجنوط رياضية، وسبويلر خلفي يضم إشارة ضوئية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى 4 نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.

نيسان صني 2024

وتتمتع السيارة نيسان صني موديل 2024 بعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق، ونظام دعم المكابح، إلى جانب قدرات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني 2024

وتستمد نيسان صني 2024 قوتها من محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 "سلندر"، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية تقدر بـ 4425 مم للطول الكلي و1659 مم للعرض، و1500 مم للارتفاع الكلي.

نيسان صني 2024

نيسان صني الفئة الثالثة للبيع "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر 

تباع السيارة نيسان صني الفئة الثالثة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة "كسر الزيرو"، بعد ظهورها على إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بسعر 800 ألف جنيه.

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