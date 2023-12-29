ظهرت السيارة الأشهر في مصر بين طرازات نيسان، وهي النسخة صني موديل 2024، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر.

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بالاضافة إلى انتمائها لاصدارات الفئة الثانية أوتوماتيك، والتي تضم جنوط رياضية، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى سبويلر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج خلفي مظلل.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، واستهلاك بنزين يبلغ 6.9 لتر عندما تقطع السيارة مسافات اجمالية بلغت 100 كيلومتر.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني على مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، وتحتوي على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل AUX وCD، ونوافذ كهربائية للابواب، سنتر لوك، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، ريموت كنترول للتحكم، وسائد هوائية أمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نيسان صني 2024

وتأتي السيارة نيسان صني 2024 بمصابيح امامية حادة الشكل، مع مصابيح ضباب، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي، مع ابعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول الكلي، و1659 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1500 مم، و157 مم للخلوص الارضي، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2600 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 490 لتر.

نيسان صني 2024

نيسان صني الفئة الثانية "أوتوماتيك" بحالة الزيرو .. تباع بهذا السعر

وظهرت السيارة نيسان صني 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة 664 الف جنيه.