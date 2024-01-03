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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار نيسان صني الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2024 أحد أشهر سيارات السيدان في السوق المصري، وتتوفر بأربعة فئات، منها مانوال وأوتوماتيك.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024:

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024بمحرك بقوة 108 حصان، بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر.

 

كما تتوفر السيارة نيسان صني موديل 2024 بنوعين من "الجير بوكس"، الأول يدوي مانيوال خماسي السرعات، بينما يأتي النوع الثاني أوتوماتيك رباعي السرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 180 كيلومترا في الساعة.

 

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات اضافية تتضمن حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن.

 

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على مكيف هواء، ومنفذ لتوزيع الهواء للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، إلى جانب تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة"، مقود حركة يدعم خصائص التحكم الصوتي.

 

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفي- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفي معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

نيسان صني موديل 2024

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024:

الفئة الأولى نيسان صني موديل 2024 بيز لاين مانيوال بقيمة قدرها 612,400 جنيه

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2024 بيز لاين أوتوماتيك بقيمة قدرها 643,500 جنيه

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2024 بلس أوتوماتيك بقيمة قدرها 664,000 جنيه

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2024 SUPER SALOON أوتوماتيك بقيمة قدرها 678,000 جنيه 

 

نيسان صني السوق المصري مصر نيسان صني موديل 2024 SUPER SALOON

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