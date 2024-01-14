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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

هيونداي توسان 2023
هيونداي توسان 2023

ظهرت السيارة هيونداي توسان الفئة الثانية، موديل 2023، للبيع على الانترنت، بواسطة أحد المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتم عرضها تحت حالة كسر الزيرو، مع تمتعها بحالة الفبريكا كاملة من الداخل والخارج.

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هيونداي توسان 2023 

وتأتي السيارة هيونداي توسان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد 4 جنوط رياضية، مع اضاءة LED، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية التي تشتهر بها طرازات الشكل الجديد، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

هيونداي توسان 2023 

وتضم السيارة هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو"، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من اوامر التحكم، مثبت سرعة، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء مع مخارج خلفية، مقاعد قماشية.

هيونداي توسان 2023 

اما عن التجهيزات الفنية للسيارة فتتوافر هيونداي توسان 2023 بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

هيونداي توسان 2023 

وتأتي السيارة هيونداي توسان 2023 بأبعاد خارجية بلغت 1865 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1651 مم، مع 170 مم لارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص"، وتأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4500 مم، مع مساحة تخزين تتسع إلى 503 لتر، و54 لتر من سعة خزان الوقود.

هيونداي توسان 2023 

سعر السيارة هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" 

 

ظهرت السيارة هيونداي توسان 2023 للبيع في حالة "كسر زيرو"، بقيمة سعرية قدرها مليون و650 الف جنيه.

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