بـ 115 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة من هيونداي

تمكنت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من اكتساب شعبية كبيرة بالشارع المصري، نسبة إلى عدة اسباب ومنها، الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بالاضافة إلى تنوع الموديلات، سواء باختلاف الاسعار أو التصميمات بين الهاتشباك، والرياضية وفئة السيدان.

تعتبر السيارة اكسنت موديل 1998 من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية هيونداي في مصر، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة السيدان، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، حيث قدمت منها طرازات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي ويدوي، بالاضافة إلى محركات بسعة مختلفة.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد عملية تحديث للهيكل الخارجي بالكامل، وباطلالة رياضية، حيث تضم بعض اللمسات الخارجية الشبابية، بينما ترتكز على عدد 4 جنوط سبور.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وتأتي السيارة اكسنت موديل 1998 بمحرك انجكشن 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع انتاج 92 حصانا، و132 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، ويفضل الكثير هذه القدرات الفنية مقارنة بالمحرك الاشهر صاحب السعة اللترية الاقل 1300 سي سي.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وتضم السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

هيونداي اكسنت موديل 1998

سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998

تباع السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة إلكترونيًا، بسعر 115 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع عمليات الفحص الشامل عن شراء اي سيارة مستعملة.