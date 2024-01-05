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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي I10
هيونداي I10

تعتبر السيارة هيونداي I10 من أشهر إصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، حيث اكتسبت هذه الأيقونة شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، وخاصة بين جمهور الشباب والسيدات والمقبلين على خطوة شراء سيارة لاول مرة.

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وتمتلك السيارة هيونداي I10 ابعاد خارجية مناسبة، بلغت 3.565 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.660 مم، و1.500 مم للارتفاع، واطارات 13 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومفهوم رباعي الابواب مع مساحة تخزين خلفية.

هيونداي I10 

وظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2013 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد مسافة إجمالية قدرها 210 الف كيلومتر، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، والخارج ايضا عدا بعض اعمال السمكرة بالرفارف.

هيونداي I10 

وتأتي السيارة التي تحدث عنها في هذا الموضوع، بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي، يقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة قدرها 86 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 156 كيلومتر في الساعة.

هيونداي I10 

وتحتوي السيارة هيونداي I10 على نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي لجميع النوافذ الامامية والخلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء يدوي.

هيونداي I10 

سعر السيارة هيونداي I10 موديل 2013 

 

تباع السيارة هيونداي I10 موديل 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر 310 الف جنيه.

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