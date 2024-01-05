هيونداي ألنترا HD "بحالة الزيرو".. تباع بهذا السعر

تعد هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يصل إلى 890 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024.

وظهرت هيونداي النترا HD موديل 2024 للبيع على الإنترت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الزيرو حيث لم تقطع سوى 190 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بالطبع بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن اصدارات الفئة الاعلى تجهيزًا "هاي لاين"، والتي تضم مرايات جانبية كهربائية، واضاءة نهارية، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية التحكم، وانذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، نظام ايموبليزر.

هيونداي النترا HD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD على عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

هيونداي النترا HD

القدرات الفنية القياسية للسيارة هيونداي النترا HD

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

دفع أمامي.

القوة الاجمالية للمحرك 121 حصانا.

156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 182 كم/ساعة.

زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/س يبلغ 11.3 ثانية.

هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD "بحالة الزيرو" تباع بهذا السعر

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر 980 ألف جنيه.