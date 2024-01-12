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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| رينو لوجان 2015 فبريكا بأفضل سعر.. وأشهر سيارة "كهربائية" في مصر وأرخص عربة تقدمها هيونداي موديل 2024 "كم أسعارهم"؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية ذات الـ 7 مقاعد.. بسعر جديد

شهدت سيارات ميتسوبيشي، زيادة سعرية هي الاولى من نوعها مع بداية العام الجديد 2024، وشملت هذه الزيادات النسخة اكسابندر، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، حيث ارتفعت أسعار هذه السيارة بقيمة قدرها 120 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، ليصح سعرها الرسمي بداية من مليون و220 ألف جنيه.

 

أول زيادة في 2024.. أسعار جديدة لجميع سيارات بيجو في مصر

شهدت قائمة سيارات بيجو، ارتفاع 5 طرازات منها، وذلك للمرة الاولى منذ بداية العام الجاري 2024، وجاءت السيارة بيجو 301 وهي الارخص سعرًا بزيادة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه، تتبعها النسخة الرياضية 2008 لتشهد زيادة تصل لـ 130 ألف جنيه.

 

ماهي أرخص سيارة هيونداي موديل 2024 في مصر .. وكم سعرها ؟

تقدم شركة هيونداي عدد كبير من السيارات محليًا وعالميًا، ومن بينها النسخة اكسنت RB موديل 2024، والتي تعد من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان بالسوق المصري، كما تعد ايضا هي ارخص سيارة تحمل العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات.

 

رينو لوجان 2015 فبريكا.. بأفضل سعر

تعتبر رينو لوجان، من اشهر سيارات السيدان التي قدمت بالسوق المصري، حيث صنفت ضمن ابرز السيارات الاقتصادية منذ طرحها، وتمتلك هذه السيارة مقصورة داخلية تتسم بالرحابة وتتسع لـ 5 افراد، مع باقة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

 

اركب سيارة "كيا سبكترا" أوتوماتيك 2005 .. بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سبكترا، من أشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان، مع انتمائها للفئة العائلية ذات الـ 5 مقاعد، حيث تتمتع بمساحة رحبة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات.

 

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج، أرخص نسخة تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها الرسمية، حيث شهدت هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، زيادة سعرية اجمالية بلغت 70 الف جنيه.

 

بدل مصاريف البنزين .. سعر أشهر سيارة "كهربائية" رياضية في مصر

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلاد المنشأ، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية، والتجهيزات الفنية والتقنية، ومنها فئة السيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة للعديد من المقاومات ابرزها توفير نفقات الوقود.

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