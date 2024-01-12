بدل مصاريف البنزين .. سعر أشهر سيارة "كهربائية" رياضية في مصر

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلاد المنشأ، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية، والتجهيزات الفنية والتقنية، ومنها فئة السيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة للعديد من المقاومات ابرزها توفير نفقات الوقود.

وتعد السيارة جيلي جيومتري C من اشهر اصدارات الصانع الصيني، وذلك عن فئة السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، وبقدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب حزمة من التجهيزات، تتنوع من ناحية الحماية، أو مساعدة قائد المركبة، أو تقنيات الرفاهية.

ويقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز مواصفات السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 بالسوق المصري

جيلي جيومتري C موديل 2024

أبعاد السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024

ارتفاع كلي 1560 مم و140 مم خلوص ارضي.

طول كلي 4432 مم.

عرض كلي 1833 مم.

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

جيلي جيومتري C موديل 2024

مواصفات السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024

زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، ريموت تحكم.

فتحة سقف بانوراما.

مرايات جانبية ضم بالطبع عمل بقدرات كهربائية.

زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

نظام الركن الذكي.

حساسات حركة، كاميرا.

جيلي جيومتري C موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي مع مكبرات ومدخل AUX وUSB.

شاشة ملونة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

مثبت سرعة.

مكيف هواء.

قفل مركزي.

جنوط رياضية.

محرك بقوة 201 حصان.

جر أمامي وناقل سرعات أوتوماتيك.

جيلي جيومتري C موديل 2024

تعرف على اسعار السيارة الكهربائية جيلي جيومتري C موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى EV 400 جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر مليون و699.900 جنيه.

الفئة الثانية EV 550 جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر مليون و799.900 جنيه.