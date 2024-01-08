سيارة جيلي FRIENDS الرياضية الجديدة بسعر يعادل 433 ألف جنيه

تواصل شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تألقها، بعد أن كشفت عن الفئة الجديدة المقدمة بالسوق الصيني FRIENDS، والتي تنضم للنسخة بويو كول صاحبة المظهر الرياضية، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

تجهيزات السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS الرياضية

وسائد هوائية أمامية وجانبية.

فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.

مثبت سرعة تكيفي.

فرامل تلقائية عند الطوارئ.

التحذير من مغادرة الحارة المرورية "تحديد المسار".

نظام المساعدة عند الازدحام المروري.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

مرايات جانبية كهربائية.

قفل مركزي، انذار مانع للسرقة.

نظام متابعة ضغط الإطارات.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

شاشة عدادات LCD يبلغ قياسها 10.25 بوصة.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 13.2 بوصة، بنظام كوالكم سناب دراجون Qualcomm Snapdragon 8155، بدقة 1440 × 1920.

جهاز ملاحة، ونظام صوتي ترفيهي.

عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عدد من أوامر التحكم.

مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

ابعاد وقياسات السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS

طول قاعدة العجلات الكلي 2.701 مم.

الطول الكلي 4.510 مم.

العرض الكلي 1.865 مم.

الارتفاع الكلي 1.650 مم.

جنوط رياضية 18 بوصة.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

القدرات الفنية للسيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية قدرها 178 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 290 نيوتن متر.

ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية طراز DCT.

استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

زمن تسارع يقدر بـ 7.9 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

سعر السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة

تنطلق السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS في الأسواق الصينية بسعر يتراوح بين 14 ألف دولار و17 ألفا و700 دولار، ويعادل هذا السعر نحو 433 و547 ألف جنيه بالعملة المصرية، دون حساب الرسوم الجمركية والشحن والضريبة.