عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة جيلي FRIENDS الرياضية الجديدة بسعر يعادل 433 ألف جنيه

جيلي بويو كول فئة FRIENDS
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

تواصل شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تألقها، بعد أن كشفت عن الفئة الجديدة المقدمة بالسوق الصيني FRIENDS، والتي تنضم للنسخة بويو كول صاحبة المظهر الرياضية، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أسعار جيلي كول راي الجديدة موديل 2024 .. صور

أقل سعر في مصر .. جيلي GX3 برو 2024 الرياضية .. صور

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. صور

سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

تجهيزات السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS الرياضية

  • وسائد هوائية أمامية وجانبية.
  • فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.
  • مثبت سرعة تكيفي.
  • فرامل تلقائية عند الطوارئ.
  • التحذير من مغادرة الحارة المرورية "تحديد المسار".
  • نظام المساعدة عند الازدحام المروري.
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • قفل مركزي، انذار مانع للسرقة.
  • نظام متابعة ضغط الإطارات.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • شاشة عدادات LCD يبلغ قياسها 10.25 بوصة.
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 
  • شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 13.2 بوصة، بنظام كوالكم سناب دراجون Qualcomm Snapdragon 8155، بدقة 1440 × 1920.
  • جهاز ملاحة، ونظام صوتي ترفيهي.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عدد من أوامر التحكم.
  • مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

ابعاد وقياسات السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS

 

  • طول قاعدة العجلات الكلي 2.701 مم.
  • الطول الكلي 4.510 مم.
  • العرض الكلي 1.865 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.650 مم.
  • جنوط رياضية 18 بوصة.
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

القدرات الفنية للسيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS

 

  • محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
  • قوة إجمالية قدرها 178 حصانا.
  • العزم الاقصى للدوران 290 نيوتن متر.
  • ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية طراز DCT.
  • استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • زمن تسارع يقدر بـ 7.9 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

سعر السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS الجديدة 

 

تنطلق السيارة جيلي بويو كول فئة FRIENDS في الأسواق الصينية بسعر يتراوح بين 14 ألف دولار و17 ألفا و700 دولار، ويعادل هذا السعر نحو 433 و547 ألف جنيه بالعملة المصرية، دون حساب الرسوم الجمركية والشحن والضريبة.

جيلي Friends بويو كول جيلي بويو كول جيلي بويو كول فئة FRIENDS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

موضوعات متعلقة

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 للبيع بهذا السعر

5 سيارات رياضية 2024 يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. اعرف الأسعار

إم جي 5 "بحالة الزيرو" أوتوماتيك الفئة الأولى .. للبيع بهذا السعر

اركب فيات تيبو 2021 "فبريكا" بالكامل .. بهذا السعر

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة.. اعرف بكام

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

ميدو: مباراة تنزانيا مفيدة للمنتخب

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

هل بدأت الحياة على الأرض أم النجوم؟.. الإجابة صادمة

تخفيضات 40%.. الداخلية تعلن خبرا سارا للموطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ