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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جيلي كول راي الجديدة موديل 2024 .. صور

 جيلي كول راي موديل
 جيلي كول راي موديل 2024

تقدم السيارة جيلي كول راي موديل 2024 في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و12.900 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى مليون و188.900 الف جنيه.

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وتنتمي السيارة جيلي كول راي موديل 2024 إلى طرازات الكروس اوفر، والتي تأتي بتصميم رياضي، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة المقاطع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات، واضاءة نهارية LED.

 جيلي كول راي موديل 2024 

مواصفات السيارة جيلي كول راي موديل 2024 الفنية 

 

  • محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • عزم الدوران 255 نيوتن متر، و175 حصانا قوة اجمالية.
  • ناقل السرعات 7 غيار أوتوماتيك.
  • تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • استهلاك البنزين بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • المدة المحددة للتسارع من وضع الثبات 0 ووصولاً إلى سرعة 100 كم/س تقدر بـ 7.9 ثانية.
 جيلي كول راي موديل 2024 

ابعاد السيارة جيلي كول راي موديل 2024 

 

  • طول 4330 مم.
  • عرض 1800 مم.
  • ارتفاع 1609 مم.
  • خلوص ارضي 180 مم.
  • مساحة تخزين خلفية 330 لتر.
  • طول قاعدة العجلات 2600 مم.
  • خزان الوقود سعة 45 لتر.
 جيلي كول راي موديل 2024 

اسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2024 الرسمية في مصر خلال شهر ديسمبر 

 

الفئة الأولى جيلي كول راي موديل 2024 بسعر رسمي 1,012,900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2024 بسعر رسمي 1,166,900 جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي موديل 2024 بسعر رسمي 1,188,900 جنيه.   

 جيلي كول راي موديل 2024 
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