أخبار السيارات|وفر 200 ألف جنيه عند شراء هذه السيارة..أرخص 5 سيارات صينية..اشتري سيارة إقتصادية بـ 85 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 والفئة الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت عن طريق احد الصفحات الالكترونية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، حيث تباع السيارة تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر.

تواصل سيارات شركة دونج فينج من تعزيز تواجدها في مصر، حيث ظهرت النسخة أيولوس HUGE الجديدة كليًا بالسوق المصري على ارض الواقع، لدى بعض الموزعين، وتعد هذه النسخة هي احدث سيارة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV تقدمها أيولوس محليًا.

يضم السوق المصري 4 طرازات من اصدارات ميتسوبيشي اليابانية، وهي تتنوع من خلال التصميم الهيكلي، بين الرياضية متعددة الاستخدام وهي النسخة اكليبس كروس، والفئة العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد وتتمثل في النسخة اكسابندر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ميراج، وقرينتها من فئة السيدان اتراج.

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب، وتكون اعتمادية ايضا، وسط تنوع الموديلات والعلامات التجارية والاسعار، وتعتبر النسخة فورد اسكورت موديل 1999، واحدة من ابرز الخيارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

تعتبر السيارة بي واي دي F3، أرخص إصدرات الصانع الصيني في مصر، وتعد الأشهر ايضا بين طرازات السيدان، وتقدم السيارة عبر موديلات 2024 بسعر رسمي يبلغ 550 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و635 الف جنيه للفئة الثانية والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي.

تقدم شركة هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا كبيرا من الطرازات بالسوق المصري، والتي تتنوع بين السيدان والهاتشباك والكروس اوفر، وايضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام اشهرها هي النسخة "توسان".

يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا من الطرازات التي يقدمها الصانع الصيني، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والتقنيات الفنية، إلى جانب نقطة مهمة تشغل بال الكثير من المقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة وهي عامل السعر.