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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أيولوس HUGE الجديدة في مصر .. صور

صدى البلد

تواصل سيارات شركة دونج فينج من تعزيز تواجدها في مصر، حيث ظهرت النسخة أيولوس HUGE الجديدة كليًا بالسوق المصري على ارض الواقع، لدى بعض الموزعين، وتعد هذه النسخة هي احدث سيارة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV تقدمها أيولوس محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الخاصة بالسيارة أيولوس HUGE موديل 2024 بالاضافة إلى سعرها بالسوق المصري.

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر

ابرز مواصفات السيارة أيولوس HUGE

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر

تأتي السيارة أيولوس HUGE من الداخل بشاشة عريضة تدعم التطبيقات الحديثة والخرائط، بالاضافة إلى عملها باللمس للمساعدة في عرض الوسائط، بينما تنقسم هذه الشاشة إلى جزء لعرض البيانات الخاصة بمساعدة قائد المركبة، إلى جانب وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم.

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر

وتحتوي أيولوس HUGE على مكيف هواء مع نظام التحكم بالمناخ، ونظام صوتي ترفيهي مع عدد من المكبرات الصوتية لتغطية سمعية افضل، مع فرامل يد كهربائية، ومقاعد من الجلد، وبالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما زجاجية، وقفل مركزي، وحساسات ركن وحركة وكاميرا للمساعدة، ومرايات كهربائية ضم.

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر

وتعتمد السيارة أيولوس HUGE على باقة من تقنيات الحماية ابرزها انظمة الوسائد الهوائية، والمكابح المانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني والثبات، مع جنوط رياضية، وسبويلر خلفي، واضاءة LED، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي مع قدرات هجينة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك DCT مكون من 7 نقلات.

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر

سعر السيارة أيولوس HUGE الجديدة كليًا في مصر 

 

تقدم السيارة أيولوس HUGE الجديدة كليًا عبر فئة واحدة بالسوق المصري، وهي نسخة هجينة تحمل موديل 2024، وبقيمة قدرها مليون و575 ألف جنيه.

أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا في مصر
مصر دونج فينج أيولوس HUGE أيولوس HUGE موديل 2024

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