أيولوس A30 Shine تظهر لأول مرة بهذا السعر

أعلنت شركة أيولوس رسمياً عن سياراتها السيدان الجديدة التي اطلق عليها اسم A30 Shine Limited Edition موديل 2024 ، وتظهر أيولوس A30 Shine في السوق المصري بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي محركها القوي .

أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري

- محرك أيولوس A30 Shine موديل 2024 :

أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري

تحصل أيولوس A30 Shine Limited Edition علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، و قوة 195 حصان، وتصل سرعة أيولوس A30 Shine القصوى الي 200 كم/ساعة .

- مواصفات أيولوس A30 Shine موديل 2024 :

أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري

تحتوي أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها، نظام ترفيه جديد، ونظام لاستهلا الوقود بشكل متطور ، ونظام معلومات وترفيه جديد، وميزات سلامة عالية التقنية.

- سعر أيولوس A30 Shine موديل 2024 :

أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري

تباع سيارة أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري بفئه واحدة يصل سعرها الي مليون و125 ألف جنيه.