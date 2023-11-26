أيولوس A30 Shine تظهر لأول مرة بهذا السعر

أعلنت شركة أيولوس رسمياً عن سياراتها السيدان الجديدة التي اطلق عليها اسم A30 Shine Limited Edition موديل 2024 ، وتظهر أيولوس A30 Shine في السوق المصري بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي محركها القوي .
- محرك أيولوس A30 Shine موديل 2024 :
تحصل أيولوس A30 Shine Limited Edition علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، و قوة 195 حصان، وتصل سرعة أيولوس A30 Shine القصوى الي 200 كم/ساعة .
- مواصفات أيولوس A30 Shine موديل 2024 :
تحتوي أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها، نظام ترفيه جديد، ونظام لاستهلا الوقود بشكل متطور ، ونظام معلومات وترفيه جديد، وميزات سلامة عالية التقنية.
- سعر أيولوس A30 Shine موديل 2024 :
تباع سيارة أيولوس A30 Shine Limited Edition موديل 2024 السيدان داخل السوق المصري بفئه واحدة يصل سعرها الي مليون و125 ألف جنيه.