سعر السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro .. بديلة البنزين

ارتفعت من جديد اسعار السيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 40 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة، والتي تعد واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المطروحة داخل السوق المصري.

السعر الجديد للسيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro المقدمة بالسوق المصري ومواصفاتها الفنية

أيولوس E70 Pro الكهربائية

محرك كهربائي بقوة 147 حصان.

عزم دوران 210 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيكي التحكم.

بطارية ليثيوم ايون سعة 50.3 كيلووات/ساعة.

مدى 412 كيلومتر.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

شاشة ملونة LCD قياس 12.3 بوصة.

أيولوس E70 Pro الكهربائية

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

خاصية متابعة ضغط الهواء في الاطارات.

بلوتوث ومدخل USB.

قفل مركزي.

مرايات جانبية بتحكم كهربائي.

كاميرا وحساسات ركن للاصطفاف والمتابعة.

أيولوس E70 Pro الكهربائية

الابعاد الخارجية لسيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية

جنوط رياضية 17 بوصة.

قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

العرض الكلي 1725 مم.

الطول الكلي 4700 مم.

الارتفاع 1530 مم.

أيولوس E70 Pro الكهربائية

السعر الرسمي الجديدة لسيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية في مصر بعد زيادات اغسطس 2023

قدمت السيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية بزيادة إجمالية بلغت 40 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و25 ألف جنيه بدلاً من 985 ألف جنيه.