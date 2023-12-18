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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 85 ألف جنيه.. سيارة 1300 CC الموفرة للوقود

فورد اسكورت موديل
فورد اسكورت موديل 1999

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب، وتكون اعتمادية ايضا، وسط تنوع الموديلات والعلامات التجارية والاسعار، وتعتبر النسخة فورد اسكورت موديل 1999، واحدة من ابرز الخيارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

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وظهرت السيارة فورد اسكورت موديل 1999 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومترًا، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل.

 فورد اسكورت موديل 1999 

وخضعت السيارة فورد اسكورت موديل 1999 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، إلى بعض التحديثات الخارجية، حيث تم اعادة طلائها بالكامل، مع وجود الجنوط المعدنية الاصلية للسيارة واطارات بحالة جيدة، وتأتي السيارة بتصميم السيدان، مع مصابيح أمامية حادة الشكل بالمقدمة.

 فورد اسكورت موديل 1999 

وتضم السيارة فورد اسكورت موديل 1999 عدد من التجهيزات ومنها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالاضافة إلى فرش جلد للمقاعد، وعجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل USB وAUX، راديو كاسيت.

 فورد اسكورت موديل 1999 

وتأتي السيارة فورد اسكورت موديل 1999 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، بالاضافة إلى سعة للمحرك بلغت 1300 سي سي، وهي نقطة تجعل السيارة تتمتع باستهلاك جيد للوقود.

 فورد اسكورت موديل 1999 

سعر السيارة فورد اسكورت موديل 1999 

 

ظهرت السيارة فورد اسكورت موديل 1999 صاحبة هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بقيمة سعرية بلغت 85 الف جنيه.

 فورد اسكورت موديل 1999 
سيارة فورد إسكورت موديل 1999 فورد اسكورت موديل 1999 سعر السيارة فورد اسكورت موديل 1999

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