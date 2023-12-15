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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس 2023 بالسوق المصري

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

شهدت إصدارات فورد فوكاس موديل 2023، زيادات رسمية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية قدرها 100 الف جنيه، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و140 ألف جنيه وينتهي عند مليون و235 ألف جنيه للفئة الاغلى سعرًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة فورد فوكاس موديل 2023، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

فورد فوكاس موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة فورد فوكاس موديل 2023

 

  • محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية 120 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 151 نيوتن متر.
  • ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.
  • تقنية الجر الأمامي للعجلات.
  • استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
فورد فوكاس موديل 2023 

الأبعاد الخارجية للسيارة فورد فوكاس موديل 2023

 

  • الطول 4647 مم.
  • العرض 1825 مم.
  • الارتفاع 1471 مم.
فورد فوكاس موديل 2023 

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023 الرسمية بعد زيادات ديسمبر الجديدة 

 

الفئة Trend 4d بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه.

الفئة Connected 5d بسعر مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و90 ألف جنيه.

الفئة Connected 4d بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

الفئة Titanium 4d بسعر مليون و235 ألف جنيه بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة  5dبسعر مليون و230 ألف جنيه بدلاً من مليون و130 ألف جنيه.

فورد فوكاس موديل 2023 
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