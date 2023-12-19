وفر 200 ألف جنيه عند شراء هذه السيارة .. اعرف التفاصيل

تعتبر السيارة بي واي دي F3، أرخص إصدرات الصانع الصيني في مصر، وتعد الأشهر ايضا بين طرازات السيدان، وتقدم السيارة عبر موديلات 2024 بسعر رسمي يبلغ 550 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و635 الف جنيه للفئة الثانية والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي.

بي واي دي F3

وفر 200 الف جنيه وأكثر عند شراء هذه السيارة

ويمكن الحصول على سيارة بي واي دي F3 بفارق يتراوح بين 169 الف جنيه، و204 الف جنيه، عند دخول مبادرة الاحلال، حيث تباع الفئة الأولى داخلها بسعر 381 الف جنيه للفئة الاولى، و431 الف جنيه للفئة الثانية.

بي واي دي F3

يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات لارخص سيارة في مبادرة الاحلال

تحتوي السيارة بي واي دي F3 على مصابيح LED خلفية، وماصابيح أمامية هالوجين، بالاضافة إلى جنوط 15 بوصة ذات مظهر رياضي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وبنسبة طول كلي بلغت 4.533 مم، و1.705 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.490 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم.

بي واي دي F3

وتضم السيارة بي واي دي F3 مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية، مقاعد جلد، نظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX وUSB، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق.

بي واي دي F3

وتستمد السيارة بي واي دي F3 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4800 لفة في الدقيقة، ونوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال 5 غيار، والاخر أوتوماتيكي الاداء.