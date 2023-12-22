حصاد 2023 .. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات الاوروبية، والتي تحظى على شعبية كبيرة في مصر، وكشف تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بالسيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

1 - سكودا كودياك

جاءت السيارة سكودا كودياك في المرتبة الأولى بعدد 2405 سيارة، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسعة 1400 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.9 ثانية.

وتقدم السيارة سكودا كودياك 2023 بسعر يتراوح بين 1,925,000 جنيه و2,150,000 جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

2 - رينو ميجان

تأتي السيارة رينو ميجان 2023 في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات وصل إلى 2368 سيارة، أما عن قدراتها الفنية فزودت بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1300 سي سي "تيربو"، بقوة 150 حصان، و240 نيوتن متر، وناقل سرعات 7 غيار "أوتوماتيكي"، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات وصولاً لـ 100 كم في الساعة خلال مدة تستغرق 9.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة رينو ميجان من مليون و90 الف حتى مليون و449 ألف جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

3 - فولكس فاجن تيجوان

تأتي السيارة في المركز الثالث بعدد 1753 سيارة، وتستغرق فولكس فاجن تيجوان مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية، وتعتمد فنيًا على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وتقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان في مصر بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و200 الف جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

4 - سكودا اوكتافيا A8

وصل إجمالي مبيعات السيارة إلى 1523 سيارة، زودت سكودا اوكتافيا A8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يضخ 150 حصانا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في فترة زمنية تستغرق 9 ثواني، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 245 حصان، سعة 2000 سي سي تيربو، مع 370 نيوتن متر للفئة RS.

تبدأ اسعار السيارة سكودا اوكتافيا A8 الرسمية من مليون 350 الف حتى مليون 850 الف جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

5 - مرسيدس C180

جاءت السيارة في المرتبة الخامسة بعدد 1099 سيارة، أما عن القدرات الفنية فيمكن لـ مرسيدس C 180 الانطلاق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 CC تيربو 4 سلندر، مع قوة انتاجية 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 سرعات، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

يصل السعر الرسمي للسيارة إلى 3 ملايين 350 الف جنيه، بينما تبدأ رسميًا من 2 مليون 280 الف جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

6 - سيتروين C5 ايركروس

بلغ عدد مبيعات السيارة سيتروين C5 ايركروس نحو 1055 نسخة، و تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكونا من 6 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ودعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو" بقوة اجمالية 165 حصانا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران.

تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 9.4 ثانية، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كيلومتر في الساعة، تستخدم 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تبدأ اسعار السيارة من 1,574,000 جنيه حتى 1,909,900 جنيه.

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً

7 - رينو سانديرو

وصلت مبيعات السيارة إلى 1031 نسخة، ويمكن للسيارة التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في فترة تستغرق 12.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، يتكمن من انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الأمامي، وسرعة قصوى تصل إلى 176 كيلومتر في الساعة.

وبلغ اخر سعر رسمي لهذه السيارة نحو 615 الف جنيه.