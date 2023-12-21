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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شراكة فولكس فاجن وFAW الصينية تكشف عن ID.7 VIZZION الكهربائية.. وهذه أسعارها

السيارة ID.7 VIZZION
السيارة ID.7 VIZZION

ظهرت السيارة ID.7 VIZZION إلى الأضواء بشكل رسمي، حيث كُشف عنها النقاب خلال الايام القليلة الماضية من ديسمبر الجاري، وتعد تلك النسخة نتاجا لتحالف مشترك بين فولكس فاجن الألمانية العريقة، وشركة FAW الصينية.

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وصل حجم الحجوزات على هذه النسخة إلى 300 طلب، بعد اليوم الثالث من الاعلان عنها، على الرغم من انخفاض سعرها مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى، وتأتي السيارة بتصميم انسيابي مع باقة من التجهيزات التقنية.

 السيارة ID.7 VIZZION

وليست هذه المرة الأولى لانتاج سيارة تضم تحالف فولكس فاكن وFAW، ولكن انطلقت من قبل كل من النسخة ID.4 Crozz و ID.6 Crozz، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات الداخلية مثل شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس، لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

 السيارة ID.7 VIZZION

وترتكز السيارة ID.7 VIZZION على جنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الاسود والفضي، ومصابيح أمامية حادة، وإضاءة LED، ومرايا جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات حركة، مع باقة من تقنيات الحماية والأمان، وعدد من أدوات المساعدة.

 السيارة ID.7 VIZZION

سعر السيارة ID.7 VIZZION

 السيارة ID.7 VIZZION

يبلغ سعر السيارة ID.7 VIZZION نحو 237.700 يوان، أي ما يعادل نحو مليون و20 ألف جنيه، دون حساب الجمارك ومصاريف الشحن.

 السيارة ID.7 VIZZION
ID 7 VIZZION faw فولكس فاجن السيارة ID 7 VIZZION سعر السيارة ID 7 VIZZION

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