ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 أوتوماتيك للبيع بأفضل سعر

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبير من الإصدارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين الهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام وفئة السيدان، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب الأجيال المقدمة من كل طراز، أو عبر إصدارات جديدة كليًا.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر "بوما"، من أشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري، حيث اتسمت هذه السيارة بالاعتمادية، وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة، إلى جانب سهولة صيانتها، ومساحتها الداخلية الرحبة، التي تتسع إلى 5 مقاعد.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما للبيع على الإنترنت، بعد مسافة إجمالية قدرها 77 ألف كيلومتر، مع انتمائها لموديل 2007، وبمفهوم الفبريكا سواء من الداخل والخارج، إلى جانب وجود بطارية جديدة، و4 إطارات بحالة جيدة، وجنوط السيارة الأصلية.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وتضم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، نظام صوتي ترفيهي مع مدخل CD، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية لجميع الأبواب.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وتقدم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج 105 أحصنة، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر بصورتها القياسية.

ميتسوبيشي لانسر بوما

اركب ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 التي نتحدث عنها، للبيع على الإنترنت بواسطة إحدى الصفحات الإلكتروني المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 380 ألف جنيه.