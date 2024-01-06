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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر 2023

تعتبر النسخة اكسابندر هي السيارة العائلية الوحيدة، التي تحمل شعار العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، حيث تشتهر تلك النسخة بتصميمها الخارجي الكبير نسبيًا، والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، وتقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر في السوق المصري بسعر يصل لـ مليون و160 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر مع فئتين من التجهيزات، وتحت موديلات 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

 ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

تجهيزات السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2023

 

  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • عدد 7 مقاعد.
  • نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس.
  • مكيف هواء، سنتر لوك، حساسات ركن وكاميرا خلفية.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك، ريموت تحكم.
  • مثبت للسرعة، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.
  • بلوتوث ومدخل USB وAUX.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD.
 ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية قدرها 104 حصان و141 نيوتن متر.
  • زمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س
  • السرعة القصوى تصل لـ 170 كم/س.
  • استهلاك للوقود بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.
 ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

اسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023 الرسمية في مصر

 

الفئة الاولى أوتوماتيك MIDLINE موديل 2023 بسعر مليون و100 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HL موديل 2023 بسعر مليون و160 الف جنيه.

اكسابندر ميتسوبيشي 7 مقاعد موديلات 2023 اسعار ميتسوبيشي اكسابندر اسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023

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