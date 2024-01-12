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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج، أرخص نسخة تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها الرسمية، حيث شهدت هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، زيادة سعرية اجمالية بلغت 70 الف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، الأسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بعد زيادات يناير، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "دفع أمامي"
  • قوة إجمالية 76 حصانا، و100 نيوتن متر.
  • سعة 1200 سي سي، 3 سلندر.
  • قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي.
  • نظام مانع للسرقة، ريموت تحكم، سنتر لوك.
  • بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • مصابيح أمامية حادة الشكل وإضاءة نهارية.
  • شبكة متعددة الفتحات الهوائية.
  • مفهوم رباعي الابواب مع 5 مقاعد داخلية، وباب خلفي لحقيبة التخزين.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

أبعاد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

 

  • طول 4305 مم.
  • عرض 1670 مم.
  • ارتفاع 1515 مم.
  • خلوص 170 مم "ارتفاع السيارة عن الارض".
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 في مصر بعد زيادات يناير الجديدة 

 

ارتفع سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بقيمة قدرها 70 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 740 ألف جنيه بدلاً من 670 ألف جنيه.

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