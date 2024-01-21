أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم، ومنها النسخة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من طرازات الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2024 في مصر، واحدث الأسعار الرسمية.

كيا سبورتاج 2024

مواصفات كيا سبورتاج 2024

فتحة سقف بانوراما.

جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة.

زر إيقاف وتشغيل المحرك.

بصمة لدخول السيارة بدون مفتاح.

مكبرات صوتي تصل لـ 6 سماعات.

مثبت سرعة.

كيا سبورتاج 2024

كاميرا خلفية، حساسات حركة.

اضاءة LED.

شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أندرويد وابل كار بلاي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار.

كيا سبورتاج 2024

فرامل ABS وEBD، ووسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الإلكتروني.

محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، قوة 180 حصان.

عزم أقصى للدوران 265 نيوتن متر، ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

كيا سبورتاج 2024

أسعار كيا سبورتاج الرسمية في مصر موديل 2024