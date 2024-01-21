عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم، ومنها النسخة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من طرازات الـ SUV.

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

أرخص سيارة هاتشباك في مصر موديل 2021 .. اعرف بكام ؟

أرخص سيارة رياضية 2022 بحالة كسر الزيرو.. كم سعرها؟

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2024 في مصر، واحدث الأسعار الرسمية.

كيا سبورتاج 2024 

مواصفات كيا سبورتاج 2024 

 

  • فتحة سقف بانوراما.
  • جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة.
  • زر إيقاف وتشغيل المحرك.
  • بصمة لدخول السيارة بدون مفتاح.
  • مكبرات صوتي تصل لـ 6 سماعات.
  • مثبت سرعة.
كيا سبورتاج 2024 
  • كاميرا خلفية، حساسات حركة.
  • اضاءة LED.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أندرويد وابل كار بلاي.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام مراقبة ضغط الإطارات.
  • رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار.
كيا سبورتاج 2024 
  • فرامل ABS وEBD، ووسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الإلكتروني.
  • محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، قوة 180 حصان.
  • عزم أقصى للدوران 265 نيوتن متر، ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
كيا سبورتاج 2024 

أسعار كيا سبورتاج الرسمية في مصر موديل 2024 

 

  • اول فئة موديل 2024 بسعر 1,709,900 جنيه.
  • ثاني فئة موديل 2024 بسعر 1,829,900 جنيه.
  • ثالث فئة موديل 2024 بسعر 1,979,900 جنيه.
  • رابع فئة موديل 2024 بسعر 1,999,900 جنيه.
  • خامس فئة موديل 2024 بسعر 2,109,900 جنيه.
  • سادس فئة موديل 2024 بسعر 2,159,900 جنيه.
  • سابع فئة موديل 2024 بسعر 2,189,900 جنيه.
تقنية الفار SUV كيا سبورتاج كيا سبورتاج 2024 أسعار كيا سبورتاج اسعار كيا سبورتاج الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

أصغر سيارة "كسر زيرو" 2022 موفرة في البنزين

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

فرصة.. شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 بأفضل سعر

سيارة أوتوماتيك موديل 2014 بأفضل سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

الرئيس الصومالي يوضح نوايا مقديشو بشأن الدخول في حرب مع إثيوبيا

دعاء شهر رجب للميت.. من الأشهر الحرم مكانته عظيمة

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ