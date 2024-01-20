أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

استطاعت شركة شيفروليه، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بطرحها عدد كبير من الطرازات، ومنها فئة الـ"فان" ذات الـ 7 مقاعد، والتي تتسم بالطابع العائلي، وهي النسخة N300 موديل 2024، حيث يتم طرحها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 359.500 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، سعر ومواصفات ارخص سيارة عائلية بـ 7 مقاعد مقدمة من شيفروليه في مصر.

تأتي السيارة شيفروليه فان N300 موديل 2024 بأبواب جانبية جرارة، إضافة إلى الابواب الأمامية ذات المفهوم الثنائي، بينما ترتكز على جنوط رياضية، مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4005 مم، و1620 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1900 مم.

شيفروليه فان N300

وتضم السيارة شيفروليه فان N300 قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، انذار، عجلة قيادة باورستيرنج، ومكيف هواء يدوي مانيوال، ونظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، بالاضافة إلى تصميم حاد ويظهر عبر المصابيح الامامية، ومساحة رحبة تتسع إلى 7 افراد.

شيفروليه فان N300

وتعمل السيارة شيفروليه فان N300 موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، سعة 1200 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، مع قوة إجمالية قدرها 85 حصانا، و108 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيفروليه فان N300

اسعار شيفروليه فان N300 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى شيفروليه N300 موديل 2024 بسعر 359.500 الف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه N300 موديل 2024 بسعر 424 الف جنيه.