سيارات نقل تقدمها شيفروليه .. "الدبابة وجامبو" اعرف الأسعار في مصر

تقدم شركة شيفروليه، عدد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، أو السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى فئة النقل الشهيرة والتي تضم النسخة "الدبابة وجامبو".

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024 بعد زيادات يناير.

سعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024

مواصفات السيارة شيفروليه الدبابة 2024

تحتوي السيارة شيفروليه الدبابة على محرك 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الخلفي، وسرعة قصوى تصل إلى 168 كم/س، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار.

سعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024

ابعاد السيارة شيفروليه الدبابة 2024

الطول 5330 مم.

العرض 1775 مم.

الارتفاع 1690 مم.

طول قاعدة العجلات 3095 مم.

سعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024

اسعار السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

الفئة الاولى شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 786,000 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 801,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 851,500 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 866,500 جنيه.

سعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024

مواصفات السيارة شيفروليه جامبو 2024

تعتمد السيارة شيفروليه جامبو موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 4300 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 121 حصانا، و304 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة.

ابعاد السيارة شيفروليه جامبو 2024

طول 5955 مم.

عرض 1995 مم.

ارتفاع 2220 مم.

قاعدة عجلات 3365 مم.

سعار السيارة شيفروليه الدبابة والنسخة جامبو موديلات 2024

اسعار شيفروليه جامبو الرسمية في مصر موديل 2024

الفئة الاولى بسعر مليون و191 ألف و500 جنيه بدلاً من مليون و83 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و108 ألف جنيه بدلاً من مليون و7000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و116 ألف و800 جنيه بدلاً من مليون و15 ألف و800 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و126 ألف و500 جنيه بدلاً من مليون و24 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر مليون و135 ألف و300 جنيه بدلاً من مليون و32 ألف و800 جنيه.

الفئة السادسة بسعر مليون و27 ألف و500 جنيه بدلاًمن 934 ألف جنيه.

الفئة السابعة بسعر مليون و36 ألف و300 جنيه بدلاً من 942.800 ألف جنيه.