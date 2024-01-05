شيري تيجو 8 موديل 2024 .. سيارة عائلية بأسعار جديدة

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 8، مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2024، حيث شهدت الفئتان الأولى والثانية من طرازات الـ 5 مقاعد زيادة تراوحت بين 100 الف و115 الف جنيه، بينما ارتفعت اسعار اول وثاني فئة من طرازات الـ 7 مقاعد بين 100 الف و120 الف جنيه.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد احدث زيادة رسمية، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.
أبرز التجهيزات ومواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024
- تأتي السيارة بتصميم الـ 5 والـ 7 مقاعد العائلي.
- تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.
- عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.
- نظام صوتي ترفيهي.
- قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.
- بصمة لفتح وغلق السيارة، زر تشغيل وايقاف المحرك.
- فتحة سقف زجاجية بانوراما.
- جنوط رياضية.
- مرايا جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.
- حساسات ركن وكاميرا.
- فرامل ABS وEBD وESP وBA.
- وسائد هوائية للحماية.
- محرك تيربو 1500 سي سي.
- قوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
- ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات.
أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية في مصر
الفئة الاولى فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و125 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.
الفئة الثانية فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه.
الفئة الاولى فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و70 ألف جنيه.
الفئة الثانية فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و130 ألف جنيه.