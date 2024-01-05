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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 8 موديل 2024 .. سيارة عائلية بأسعار جديدة

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 8، مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2024، حيث شهدت الفئتان الأولى والثانية من طرازات الـ 5 مقاعد زيادة تراوحت بين 100 الف و115 الف جنيه، بينما ارتفعت اسعار اول وثاني فئة من طرازات الـ 7 مقاعد بين 100 الف و120 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد احدث زيادة رسمية، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

أبرز التجهيزات ومواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

 

  • تأتي السيارة بتصميم الـ 5 والـ 7 مقاعد العائلي.
  • تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.
  • بصمة لفتح وغلق السيارة، زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • فتحة سقف زجاجية بانوراما.
شيري تيجو 8 موديل 2024
  • جنوط رياضية.
  • مرايا جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.
  • حساسات ركن وكاميرا.
  • فرامل ABS وEBD وESP وBA.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • محرك تيربو 1500 سي سي.
  • قوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات.
شيري تيجو 8 موديل 2024

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و125 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه.

الفئة الاولى فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و70 ألف جنيه.

الفئة الثانية فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و130 ألف جنيه.

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