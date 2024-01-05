شيري تيجو 8 موديل 2024 .. سيارة عائلية بأسعار جديدة

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 8، مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2024، حيث شهدت الفئتان الأولى والثانية من طرازات الـ 5 مقاعد زيادة تراوحت بين 100 الف و115 الف جنيه، بينما ارتفعت اسعار اول وثاني فئة من طرازات الـ 7 مقاعد بين 100 الف و120 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد احدث زيادة رسمية، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

أبرز التجهيزات ومواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

تأتي السيارة بتصميم الـ 5 والـ 7 مقاعد العائلي.

تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.

نظام صوتي ترفيهي.

قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

بصمة لفتح وغلق السيارة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

فتحة سقف زجاجية بانوراما.

شيري تيجو 8 موديل 2024

جنوط رياضية.

مرايا جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.

حساسات ركن وكاميرا.

فرامل ABS وEBD وESP وBA.

وسائد هوائية للحماية.

محرك تيربو 1500 سي سي.

قوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات.

شيري تيجو 8 موديل 2024

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و125 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية فئة 5 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه.

الفئة الاولى فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و70 ألف جنيه.

الفئة الثانية فئة 7 مقاعد موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و130 ألف جنيه.