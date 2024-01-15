سعر شيفروليه الدبابة الجديد في 2024 .. صور

تعتبر السيارة شيفروليه الدبابة، واحدة من أشهر طرازات النقل أو فئة البيك اب المقدمة بالسوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة منذ انطلاقها وحتى هذا الوقت، نسبة إلى العديد من المقاومات أبرزها الاعتمادية، بالاضافة إلى أسعارها المناسبة.

وشهدت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024، زيادة سعرية هي الاولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتفع سعرها الرسمي بقيمة تتراوح بين 71 ألفا و500 جنيه، و77 ألفا و500 جنيه، وذلك بحسب الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات يناير الجديدة، بالإضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية للسيارة.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه الدبابة

تعمل السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 79 حصانا، و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة باقة من التجهيزات ومنها نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

أسعار السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 784,000 جنيه

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 786,000 جنيه

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 801,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 851,500 جنيه.

الفئة الخامسة موديل 2024 بسعر 866,500 جنيه.