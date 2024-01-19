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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو موديل 2011 "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2011

تقدم العملاقة الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من السيارات عالميًا ومحليًا، اشهرها النسخة سيراتو حيث تمكنت من تحقيق جماهيرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي المميز، والذي ينتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى الاعتمادية، والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

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وظهرت السيارة كيا سيراتو موديل 2011 للبيع على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، والسقف وحقيبة التخزين وغطاء المحرك، بينما خضع الجانبين لاعمال التحديث الخاصة بالطلاء.

كيا سيراتو موديل 2011 

وتتمتع السيارة كيا سيراتو التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع امكانية فتح حقيبة التخزين تانك الوقود من الداخل، ووسائد هوائية أمامية للحماية، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS.

كيا سيراتو موديل 2011 

القدرات الفنية للسيارة كيا سيراتو موديل 2011 

 

وتعمل السيارة كيا سيراتو 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 122 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتتميز النسخة صاحبة هذا الموضوع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سيراتو موديل 2011 

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2011 

 

تباع السيارة كيا سيراتو موديل 2011 على الانترنت بقيمة سعرية بلغت 550 الف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2011 
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