كيا سيراتو موديل 2011 "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

تقدم العملاقة الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من السيارات عالميًا ومحليًا، اشهرها النسخة سيراتو حيث تمكنت من تحقيق جماهيرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي المميز، والذي ينتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى الاعتمادية، والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

وظهرت السيارة كيا سيراتو موديل 2011 للبيع على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، والسقف وحقيبة التخزين وغطاء المحرك، بينما خضع الجانبين لاعمال التحديث الخاصة بالطلاء.

كيا سيراتو موديل 2011

وتتمتع السيارة كيا سيراتو التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع امكانية فتح حقيبة التخزين تانك الوقود من الداخل، ووسائد هوائية أمامية للحماية، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS.

كيا سيراتو موديل 2011

القدرات الفنية للسيارة كيا سيراتو موديل 2011

وتعمل السيارة كيا سيراتو 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 122 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتتميز النسخة صاحبة هذا الموضوع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سيراتو موديل 2011

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2011

تباع السيارة كيا سيراتو موديل 2011 على الانترنت بقيمة سعرية بلغت 550 الف جنيه.